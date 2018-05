A imagem que marcou a semana: longas filas para abastecer combustível

Uma das imagens marcantes da semana, em praticamente todas as cidades do Brasil, foi o registro de longas filas de carros nos postos de combustíveis, em busca de gasolina e etanol. O vídeo acima é um dos registros feitos pelona cobertura da greve dos caminhoneiros: uma longa fila de carros, que parecia não ter fim, esperando por abastecimento na zona sul de Porto Alegre. As imagens, captadas pela subeditora Patrícia Comunello, foram feitas na manhã do dia 28 de maio para a reportagem Motoristas fazem fila em postos com combustível em Porto Alegre