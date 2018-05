Porto Alegre registra cavalgada em apoio aos caminhoneiros

Um grupo de aproximadamente 300 cavaleiros e amazonas tomou as ruas de Porto Alegre na segunda-feira (28), em um ator de apoio à greve dos caminhoneiros e pedindo a diminuição de impostos. O grupo, vindo de diversos pontos da Região Metropolitana, se concentrou no Parque da Redenção por volta das 15h e seguiram em cavalgada até o Palácio Piratini - queriam uma audiência com o governador José Ivo Sartori (MDB), mas ele não estava no local. Para saber mais sobre o ato, acesse a reportagem Cavaleiros protestam em Porto Alegre por menos impostos e em apoio a caminhoneiros