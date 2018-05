A Frumar, com sede em São Leopoldo, foi uma das fontes do especial Dia da Indústria 2018 . O diretor comercial da empresa que atua na distribuição de frutos do mar, Ederson Krummenauer, falou sobre os investimentos em expansão previstos para 2018. Para mais informações sobre a empresa, acesse a reportagem Frumar vai operar no exterior