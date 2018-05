Representantes de entidades empresariais discutem proposta para o desenvolvimento do RS

Publicado em .

Para celebrar os 85 anos do Jornal do Comércio, representantes dos principais setores econômicos se reuniram para discutir propostas para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Estiveram presente os presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry; da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Luiz Carlos Bohn; e da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira. O vídeo reúne alguns destes depoimentos e outros estão disponíveis na reportagem "Fiergs, Fecomércio-RS e Farsul: três visões sobre o futuro do Estado", que integar o especial do Dia da Indústria 2018.