Evento na China mostra aplicações para Inteligência Artificial

O repórter Thiago Copetti participou na semana passada do II Congresso de Mundial de Inteligência, realizado na semana passada em Tianjin, na China. No evento, expositores mostraram algumas aplicações que fazem uso da Inteligência Artificial (IA), como robôs que dançam em sincronia e aplicações que fazem uso do reconhecimento facial – seja para perceber o humor do cliente em uma loja, seja para localizar terroristas em eventos. Mas isto é apenas a ponta do iceberg: na reportagem China apresenta plano para liderar desenvolvimento de Inteligência Artificial , é possível observar que o país asiático tem planos ambiciosos para o setor.