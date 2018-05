Implantação de novas tecnologias no varejo ganham destaque na FBV

A utilização das novas tecnologias para melhorar a gestão e as vendas do varejo foi um dos temas discutidos durante a sexta edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), realizada entre segunda (28) e quarta-feira (30), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Apresentadas no setor Trend Store, as novidades envolvem a utilização de mecanismos como a realidade aumentada, biometria facial e inteligência artificial. Entre as inovações prometidas, estão a concessão de crédito através de impressão digital, personalização do atendimento e oferta de itens através do uso de QR-Code. Organizada pelo Sindilojas, a FBV recebeu cerca de 6,2 mil visitantes – número prejudicado em função da paralisação dos caminhoneiros - e teve um volume de negócios fechados estimado em R$ 7,5 milhões.