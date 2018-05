Enfim, completa: Marcelo e Casemiro completam o elenco da seleção para a Copa 2018

Os campeões da Liga dos Campeões, Marcelo e Casemiro (à direita na foto), do Real Madrid, chegaram nesta quarta-feira (30) a Tottenham, na Inglaterra, para completar o elenco da seleção que tem a missão de trazer o hexa para o Brasil. Os dois atletas disputaram na semana passada a final diante do Liverpool, em que o time merengue venceu o clube inglês por 3 a 1. Mal esvaziou as malas, a dupla já estava em campo treinando com os outros 21 atletas que compõe o grupo do técnico Tite. A próxima etapa da preparação da seleção será um amistoso neste domingo (3), contra a Croácia. Antes do primeiro confronto pela Copa 2018, a equipe fará ainda um jogo diante da Áustria.