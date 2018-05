Israel reage e bombardeia Gaza após pior ataque palestino no país desde 2014

Aviões israelenses bombardearam mais uma vez a Faixa de Gaza na terça-feira (29), o que provocou uma onda de fumaça em territórios do grupo Jihad Islâmica (foto). O ataque foi motivado após palestinos terem realizado 25 disparos com armas de fogo em comunidades no sul de Israel. O ataque ao Estado Judeu foi considerado o maior desde a guerra entre o Hamas e Israel, em 2014. De acordo com as Forças Armadas do país, ninguém se feriu e a maioria dos disparos foi interceptado pelo sistema de defesa. Apenas um teria provocado estragos maiores, após cair perto de uma escola infantil. Já na Faixa de Gaza, os projéteis também não teriam causado nenhuma morte. A fronteira tem convivido com o aumento da violência nas últimas semanas, deixando ao menos 116 palestinos mortos e diversos feridos.