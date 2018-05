Caminhões com cargas são escoltados em diversas rodovias do País

Caminhões de todo o País, levando combustível e outros mantimentos essenciais, estão sendo escoltados e têm segurança reforçada em diversas rodovias, na busca de alcançar seus destinos e chegar à população. É o caso dos veículos que saíram do Porto de Miramar (foto) e contaram com a ajuda de equipes do Exército Brasileiro para ir até o município de Santa Maria do Pará nesta terça-feira (29). No Rio Grande do Sul, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado já escoltaram 192 veículos desde o domingo (27). Desses, 92 carregavam combustível, sendo que 40 foram para Porto Alegre, nove para Região Metropolitana e o restante para o Interior. Ao todo, a operação contemplou 30 cidades gaúchas. Mais cedo, o governo federal afirmou que o abastecimento em estabelecimentos dobrou de segunda para esta terça-feira (29) e que, aos poucos, a situação está se normalizando.