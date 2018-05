Apoio aos caminhoneiros mobiliza cavaleiros em Porto Alegre

Em protesto contra a alta carga tributária e demonstrando apoio à greve dos caminhoneiros, um grupo de aproximadamente 300 cavaleiros e amazonas se manifestou na tarde de segunda-feira (28) em Porto Alegre. Vindos principalmente da Capital e de municípios da Região Metropolitana, eles se concentraram no Parque da Redenção e saíram em cavalgada rumo ao Palácio Piratini. No trajeto, o grupo fechou as avenidas João Pessoa e Salgado Filho, até chegar à Praça da Matriz. Os manifestantes pretendiam encontrar o governador José Ivo Sartori (MDB), mas acabaram recebidos pelo chefe de gabinete, Idenir Cecchim. O protesto foi acompanhado por agentes da EPTC, mas a empresa não confirmou se os cavaleiros pediram autorização para a realização do ato, como prevê a Lei Antivandalismo, que entrou em vigor em março.