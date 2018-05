Sergio Ramos é alvo de criticas após lesão de Salah

No sábado (27), Real Madrid e Liverpool fizeram um jogo dinâmico e com muita intensidade em Kiev, na Ucrânia, pela final da Liga dos Campeões. A partida não tinha favorito até os 25 minutos do primeiro tempo – quando Mohamed Salah, do Liverpool, saiu da partida após uma disputa de bola com Sergio Ramos, do Real. O atacante tentou ganhar uma disputa de jogo de corpo, mas se enroscou com o zagueiro levou a pior: seu braço ficou de baixo do corpo de Ramos, causando uma luxação no ombro esquerdo. Ramos foi alvo de duras criticas, incluindo um inesperado comentário da Federação Europeia de Judô, que afirmou que o zagueiro aplicou um waki-gatame, um golpe ilegal na modalidade esportiva. No Egito, o capitão do Real Madrid poderá responder a um processo judicial e torcedores estão exigindo que ele seja punido pela Fifa. Em razão do lance, Salah pode ficar de fora da Copa do Mundo.