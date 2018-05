Com 66% dos votos, Irlanda decide legalizar o aborto

Com o apoio de mais de 1,4 milhão de pessoas, a Irlanda aprovou, no último sábado (26), a legalização do aborto no país. Com 66% dos votos pelo "sim", a consulta popular realizada na sexta-feira (25) foi considerada uma vitória histórica para os direitos das mulheres em um país tradicionalmente católico. Cerca de 724 mil votaram pelo "não". O texto atual, em vigor desde 1983, não permite interrupção da gravidez nem em casos de estupro; com o resultado do fim de semana, o governo deve reformular a lei para permitir aborto nos 3 primeiros meses da gestação. Ativistas que lutam por mais de três décadas para remover a proibição de aborto da Oitava Emenda da Constituição da Irlanda comemoraram o resultado, enquanto o primeiro-ministro Leo Varadkar classificou o resultado como uma "revolução silenciosa" e disse que a aprovação do referendo é histórica para a Irlanda e um grande ato de democracia.