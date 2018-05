Sem ônibus, Porto Alegre vive domingo de vias quase desertas

Porto Alegre viveu um domingo (27) inédito em muitos anos. Pela manhã, mesmo com dia ensolarado, em uma trégua no frio dos dias anteriores, o movimento em ruas e avenidas foi quase inexistente, mesmo com sol convidando para sair ir de casa e aproveitar. A razão para o apagão somou dia sem ônibus, motoristas sem ou quase sem combustível e greve dos caminhoneiros que resistia. Ficou para a tarde a possibilidade de aproveitar. Os ônibus não circularam para guardar óleo diesel para operar nesta segunda-feira (28). Apenas lotações, táxis e veículos alternativos transportaram passageiros. Já as bicicletas do serviço do Bikepoa foram muitos requisitadas. O tráfego pelas ciclovias que existem em algumas regiões da Capital foi intenso.