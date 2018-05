Greve dos caminhoneiros fecha uma semana com aumento na adesão de motoristas

A paralisação dos caminhoneiros nas rodovias estaduais e federais do País chegou neste domingo (27) ao sétimo dia, com aumento no número de manifestações em diversos estados brasileiros. Os atos seguem mesmo após o governo federal ter anunciado, na quinta-feira, um acordo para encerrar a greve . A categoria não acatou a decisão e se manteve mobilizada mesmo após o Planalto autorizar o uso das Forças Armadas para desobstruir as vias . Desde segunda-feira, quando iniciaram os atos, diversos setores do país vêm enfrentando crise de abastecimento, com falta de combustível e até de alimentos em diversas cidades. Os motoristas reivindicam contra os altos valores do óleo diesel e contra a atual política de preços da Petrobras, que reajusta o custo dos combustíveis nas refinarias com frequência.