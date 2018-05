Pavilhão do Brasil terá 17 projetos na 16ª Exposição Internacional de Arquitetura

Neste sábado (26) inicia a 16ª Exposição Internacional de Arquitetura. A temporada 2018 será realizada na cidade italiana de Veneza. O evento vai do dia 26 de maio a 25 de novembro. A curadoria é de Yvonne Farrell e Shelley McNamara. O tema deste ano é Freespace (espaço livre na tradução do inglês). A ideia representa a generosidade e o senso de humanidade que a arquitetura coloca no centro de sua agenda, focalizando a atenção na qualidade do próprio espaço. No Pavilhão do Brasil, acontecerá a exposição Muros de Ar, com 17 projetos selecionados pelo processo comandado pela Fundação Bienal de São Paulo. Um dos destaques brasileiros é a apresentação de dois projetos concebidos em madeira: o Edíficio Amata, de Triptyque Architecture, em São Paulo, será o primeiro edifício brasileiro de madeira em altura e deve ser inaugurado em 2020. E o Moradias Infantis, de Rosenbaum e Aleph Zero no Tocantins, é um dormitório infantil para as crianças do projeto Escola da Fazenda Canuanã e fica na zona rural de Formoso do Araguaia.