Coreia do Norte detona centro de testes nucleares

A Coreia do Norte realizou, nesta quinta-feira (24), a demolição de seu local de testes nucleares. As explosões ocorreram em três túneis nas montanhas ao norte do país, uma região pouco povoada, e em alguns edifícios ao redor, bem como postos de observação e quartéis na região de Punggye-ri, tudo sob testemunho de jornalistas estrangeiros. O fechamento da estrutura de testes deveria reforçar a aproximação do ditador norte-coreano, Kim Jong-un, com presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma cúpula programada entre eles para o dia 12 de junho, em Singapura. No entanto, Trump anunciou o cancelamento do encontro histórico no mesmo dia, afirmando, em carta a Kim Jong-un, que a decisão foi baseada na "tremenda raiva e na hostilidade aberta" expressada pelo líder norte-coreano em comunicado. Hora antes, o regime norte-coreano havia emitido uma nota em que classificou o vice-presidente americano, Mike Pence, de "idiota político", "estúpido" e "ignorante" e que poderia fazer os EUA experimentarem uma "tragédia aterradora" e sem precedentes.