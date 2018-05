Bolsonaro é vaiado durante sabatina na Marcha dos Prefeitos

Duas ondas de vaias marcaram a sabatina ao deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) durante a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em Brasília, na última quarta-feira (23). O pré-candidato do PSL à Presidência da República, deputado Jair Bolsonaro (RJ), foi vaiado durante sua participação no evento, organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), por ter dado respostas consideradas curtas e não se aprofundado no tema em debate. Irônico, perguntou após a primeira vaia: "É para mim ou pelo tempo?", em referência ao fato de não ter usado os quatro minutos disponíveis pela resposta. "Já estou satisfeito. Vamos para a próxima", havia dito ao encerrar sua fala antes da hora. Na segunda onda de vaias, subiu o tom de voz: "Quem tiver ideias, por favor, me procure. Não vim aqui para dizer que sou melhor do que os outros. Não tem solução fácil. Não tem espaço aqui para gente que, na base do grito e do gogó, diz que vai resolver". Já o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, pediu respeito: "Vamos respeitar e evitar a intolerância", disse.