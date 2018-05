Avaaz vs. Zuckerberg: ativistas protestam contra o Facebook na Bélgica

Usando emotions do Facebook como máscaras, os ativistas globais da Avaaz colocaram replicas do chefe da rede social, Mark Zuckerberg, em frente a sede da União Europeia, em Bruxelas, na segunda-feira (22), véspera do depoimento do CEO no parlamento europeu. A intenção do grupo é denunciar as milhares de contas falsas que foram criadas para disseminar fake news no Facebook. Zuckerberg depôs perante o Parlamento Europeu para se desculpar pelo vazamento de dados de 87 milhões de usuários durante as eleições de 2016, quando Donald Trump foi eleito como presidente norte-americano, e das acusação de que a rede social foi usada para influenciar a votação a favor do Brexit.