Caminhoneiros ocupam rodovias em todo o País

Os caminhoneiros voltaram as ruas após três anos sem manifestar contra o aumento do combustível. Na madrugada de segunda-feira (21), representantes do movimento bloquearam rodovias e avenidas em todo o país em protesto contra os sucessivos aumentos do no preço do diesel. O presidente Michel Temer se reuniu na tarde de segunda-feira com os ministros da fazenda, Minas e Energia e Planejamento para debater sobre o crescimento da tarifação do combustível. Com a escalada das manifestações, o governo deu sinal de que vai recuar e pode zerar a cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), um dos tributos que incide sobre o combustível. A paralisação já dura três dias e deve continuar até a quinta-feira (25).