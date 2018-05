Gasolina sobe pela quinta vez na semana e chega ao valor de R$4,79 em Porto Alegre

Um produto que não para de ter impostos acrecidos, mesmo com a estabilidade da inflação, é a gasolina. Apenas nesta semana, o consumidor teve que arcar com cinco aumentos, chegando ao valor de R$ 4,79 na bomba, na segunda-feira (21). O maior responsável pelos seguidos aumentos no preço do combustível são os tributos, ou seja, no valor final está incluso - além dos serviços da Petrobras - ICMS, CIDE, PIS/PASEP e COFINS, distribuição e revenda que somados remetem a 60% do valor da gasolina. Nesta terça-feira (22), após a reunião com o presidente Michel Temer com os ministros da Fazendo, Minas e Energia e de Planejamento, deve haver uma redução momentâneo no valor dos combustíveis.