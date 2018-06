Leandro Damião reforça o Inter contra o Sport, sábado, no Beira-Rio

Nem em seus melhores sonhos o torcedor imaginaria o Inter brigando pelas primeiras colocações do Brasileirão neste momento. Depois de um início conturbado, quando enfrentou times fortes e não teve um bom aproveitamento, a equipe de Odair Hellmann embalou na competição, chegando ao terceiro trinfo seguido, após bater o Vitória por 3 a 2, em Salvador. Neste sábado, às 16h, o adversário será o Sport, no Beira-Rio. Os pernambucanos estão em ascensão na competição, com os mesmos 14 pontos do Colorado.

E para tentar embalar ainda mais e chegar à quarta vitória, o Inter tem o retorno de Leandro Damião ao ataque. O camisa 9 volta ao time no lugar de Rossi, que desperdiçou uma cobrança de pênalti contra os baianos. Outro que retomará a titularidade é Iago. Os dois cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Quem também aparece como opção é Nico López. O uruguaio entrou na segunda etapa contra os baianos e foi o autor do gol que garantiu os três pontos, aos 49 minutos.

O grupo retornou de Salvador no final desta quinta-feira e se reapresentará nesta sexta, quando realiza o único treinamento antes do confronto com o Sport. A tendência é que Hellmann mande a campo uma escalação parecida com a do jogo com o Vitória, com exceção dos retornos previstos. O time deve ter Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, William Pottker e Lucca; Damião.

O adversário deste sábado conta com vários jogadores conhecidos dos gaúchos. Entretanto, o Inter fez valer o acordo com os pernambucanos, que não poderão utilizar os atletas colorados que estão emprestados ao adversário. Assim, os titulares Anselmo e Cláudio Winck, além dos reservas Léo Ortiz, Ernando e Andrigo, não poderão entrar em campo.