Arthur treina e pode voltar no domingo

Após o 0 a 0 com o Fluminense, o quarto empate sem gols do Grêmio neste Campeonato Brasileiro, o time comandado por Renato Portaluppi volta a campo neste domingo, às 16h, diante do Bahia, em Salvador. Para tentar buscar os três pontos, o treinador pode ter o retorno de uma peça importante no meio-campo gremista: Arthur.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o volante treinou normalmente nesta quinta-feira. Assim, pode aparecer na lista dos relacionados para enfrentar os baianos, pela 9ª rodada do Brasileirão. Quem apareceu bem na movimentação foi o meia Douglas, que deve ficar à disposição apenas após a parada da Copa do Mundo.

Arthur está fora do time desde o Grenal do dia 12 de maio. No treinamento, jogou na equipe que contava com os atletas reservas e aqueles que ficaram no banco diante do Flu. Já Douglas integrou o time de transição. Foi o trabalho mais forte enfrentado pelo meia até aqui. Para o confronto com o Bahia, Portaluppi não deve contar ainda com Léo Moura e Jael, em fase final de recuperação de lesões. Outro que se juntou a eles foi Ramiro, que também não volta no domingo.

O Grêmio fará mais um treino nesta sexta-feira e, à tarde, embarca para Salvador. A tendência é de que o time seja bem parecido com o que iniciou o confronto com os cariocas, ficando a dúvida sobre o aproveitamento de Arthur desde o início da partida. Uma provável escalação: Marcelo Grohe; Madson, Bressan, Kannemann e Cortez; Maicon, Cícero, Lima, Luan e Everton; André.

Questionado sobre a dificuldade de transpor as defesas adversárias, o atacante Everton falou sobre como o assunto é tratado pelo treinador. "O Renato sempre passa tranquilidade e confiança. Ele passou para quem jogaria no ataque que seríamos os responsáveis por quebrar a linha da defesa. Conseguimos fazer isso, mas às vezes a bola não entra", comentou.

Em relação à falta de gols, o jogador também lamentou que a bola não esteja entrando como antes. "Nos jogos que empatamos, tivemos chances e não conseguimos marcar. Acho que falta mais concentração na hora da finalização", acrescentou.