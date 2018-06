Seleção - O Brasil faz neste domingo o penúltimo teste antes da estreia no Mundial da Rússia. Em Liverpool, às 11h, a equipe enfrenta a Croácia. A provável escalação: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Coutinho e Willian; Gabriel Jesus.

Série B - A 8ª rodada tem sequência nesta sexta-feira, com Juventude x Guarani (19h15min), Vila Nova-GO x CSA (20h30min), Avaí x Criciúma e Paysandu x Boa Esporte (21h30min). No sábado tem Atlético-GO x Goiás, Fortaleza x Sampaio Corrêa e CRB x Brasil-Pel (16h30min) e Ponte Preta x Oeste (19h).

Série C - Pela 8ª rodada, no domingo, às 15h, em Erechim, o Ypiranga recebe o Botafogo (SP).

Série D - Pelo jogo de ida da segunda fase, domingo, às 16h, o Caxias visita o Maringá.

Divisão de Acesso - Nesta quinta-feira, em confronto de ida das semifinais, em Erechim, o Ypiranga venceu o Aimoré por 2 a 1. No domingo, às 15h, tem Inter-SM x Pelotas.

Zidane - O técnico francês anunciou nesta quinta-feira que não seguirá no Real Madrid. No clube espanhol, ele se tornou o primeiro treinador a conquistar três títulos seguidos da Liga dos Campeões.

Paolo Guerrero - O Tribunal Federal da Suíça concedeu efeito suspensivo à decisão anterior que havia ampliado para 14 meses a sanção ao peruano, permitindo que ele dispute a Copa do Mundo.

Vôlei - Pela Liga das Nações, nesta quinta-feira, a seleção feminina derrotou a Holanda por 3 sets a 1 (25/23, 26/24, 13/25, 25/22).

Vôlei 2 - A seleção masculina está em Goiânia para a segunda etapa da Liga das Nações. A equipe encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, às 15h. No sábado, o adversário é o Japão (9h) e, no domingo, os EUA (13h).