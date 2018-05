Grêmio vai enfrentar o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil

Ainda que com dois confrontos das oitavas de final ainda a serem concluídos, a CBF sorteou nesta quarta-feira (30) os duelos da próxima fase da Copa do Brasil e definiu o duelo entre Grêmio e Flamengo como uma das séries das quartas de final. Além disso, o Corinthians terá pela frente a Chapecoense.

Os outros dois confrontos das quartas de final da Copa do Brasil envolvem Palmeiras e Santos, mas seus adversários ainda serão determinados. O Palmeiras terá pela frente o vencedor da série entre Vasco e Bahia, enquanto o rival do Santos vai sair do confronto entre Cruzeiro e Atlético-PR.

O duelo entre Flamengo e Grêmio envolve oito títulos da Copa do Brasil, sendo cinco deles conquistados pelo time gaúcho, que estreou nas oitavas de final desta edição do torneio e passou pelo Goiás. O clube carioca também iniciou a sua participação na mesma etapa e eliminou a Ponte Preta. Além disso, em 1997, o Grêmio foi campeão exatamente em uma final contra o Flamengo.

Corinthians, dono de três títulos da Copa do Brasil, e Chapecoense também só estrearam nas oitavas de final, por serem representantes do País na Copa Libertadores, assim como Flamengo e Grêmio. A equipe paulista passou pelo Vitória, enquanto o clube catarinense deixou para trás o Atlético Mineiro.

O sorteio também determinou o chaveamento para as semifinais da Copa do Brasil. E ficou definido que o time que avançar em Corinthians x Chapecoense (série 1) vai encarar o que passar de Flamengo x Grêmio (série 3). Já a outra vaga na decisão ficará entre quem passar de Vasco ou Bahia x Palmeiras (série 2) contra quem avançar de Cruzeiro ou Atlético-PR x Santos (série 4)

De acordo com informações divulgadas por Manoel Flores, diretor de competições da CBF, as quartas de final serão realizadas nos dias 1º, 8, 15 e 29 de agosto. E esta etapa da competição contará com a utilização do árbitro de vídeo.

Os dois duelos das oitavas que ainda não foram finalizados são Vasco x Bahia e Cruzeiro x Atlético-PR. Somente os jogos de ida destes confrontos foram disputados. As duas partidas da volta estão marcadas para 16 de julho, apenas um dia depois da final da Copa do Mundo na Rússia. O Bahia venceu o por 3 a 0 em casa, enquanto o Cruzeiro bateu o Atlético-PR por 2 a 1 em Curitiba.

Pelas regras do sorteio, todos os confrontos eram possíveis, pois não houve qualquer divisão por potes. Os times que já estão assegurados nas quartas de final são Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Chapecoense e Flamengo. O sorteio dos mandos de campo será realizado ainda nesta quarta-feira.

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil: