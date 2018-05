Na mira do Liverpool, Alisson espera Real e quer selar futuro antes da Copa

Estafe do goleiro monitora o mercado e busca definir o destino do jogador FILIPPO MONTEFORTE /AFP/JC

Folhapress

Enquanto Alisson segue com a seleção brasileira em Londres na preparação para a Copa do Mundo, o estafe do goleiro monitora o mercado e busca definir, se possível antes do Mundial, qual será o destino do jogador.

Muito valorizado pela surpreendente campanha da Roma na última Liga dos Campeões, com direito à inclusão dele no elenco do torneio europeu, Alisson desperta o interesse de ao menos Liverpool e Real Madrid, enquanto os italianos tentam mantê-lo no time romano.

A Roma tem ciência de que apenas uma valorização considerável segurará o camisa 1, que tem acordo com as mesmas bases salariais de quando trocou o Internacional pela Itália, em julho de 2016. O clube já demonstrou interesse em dar aumento ao goleiro e, por isso, pretende convencê-lo a estender o vínculo por mais dois anos, até 2023.

O acordo vigente não tem multa rescisória o que, em tese, poderia aumentar o poder de barganha da Roma em uma possível venda, caso Alisson receba uma proposta que lhe agrade e decida deixar o clube. A permanência, no entanto, não está descartada.

Finalistas da Liga dos Campeões, Liverpool e Real Madrid fizeram sondagens recentes aos representantes do jogador. No caso dos ingleses, a pressão dos torcedores por um novo goleiro ganhou ainda mais força depois de dois erros graves de Loris Karius na derrota por 3 a 1 para os espanhóis, no último sábado (26), em Kiev (UCR).

De acordo com parte da imprensa inglesa, Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, também estaria na lista dos Reds. O jornal As informou que a cláusula de rescisão do esloveno é de 100 milhões de euros.

Embora reconheçam a evolução considerável do Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp, no cargo desde outubro de 2015, os representantes de Alisson não escondem o grande apelo do Real Madrid. Veem os tricampeões da Europa como clube ideal para Alisson alcançar o objetivo pessoal de ser o melhor do mundo na posição.

Por isso, aguardam a movimentação dos madridistas no mercado, uma vez que o Real Madrid já teve outros nomes na pauta, como de David de Gea, do Manchester United, e de Thibaut Cortouis, do Chelsea.