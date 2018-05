Embalado, Inter volta a enfrentar o Vitória, algoz colorado na Copa do Brasil

Odair Hellmann orienta as atividades do Internacional em Salvador /RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

As duas vitórias seguidas, contra Chapecoense e Corinthians, fazem com que o Inter almeje algo a mais neste Brasileirão. No entanto, para dar sequência ao bom momento, o time de Odair Hellmann enfrentará, nesta quarta-feira, às 19h30min, o Vitória, um recente algoz colorado. Após brigarem ponto a ponto - além das disputas judiciais - contra o rebaixamento em 2016, este ano, os baianos já eliminaram os gaúchos da Copa do Brasil.

Hellmann não contará com dois titulares. Depois de marcar contra o Corinthians, algo que não ocorria desde fevereiro, Leandro Damião se empolgou, tirou a camisa, recebeu cartão amarelo e está suspenso do duelo com os baianos. A outra ausência é o lateral-esquerdo Iago, também de fora pelo terceiro amarelo. A tendência é de que Uendel entre no lado esquerdo. No ataque, Nico López, Rossi e Brenner são candidatos.

Já o zagueiro Víctor Cuesta volta ao time, após cumprir suspensão. Com isso a provável escalação colorada tem Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Lucca e Rossi (Nico ou Brenner); William Pottker.

O grande desafio colorado é vencer fora de casa. Dentro do Beira-Rio, a equipe é soberana, com um aproveitamento de 87% na temporada. Longe de seus domínios, a história é bem diferente. O Inter só venceu três jogos no ano: Novo Hamburgo (Gauchão), Remo e Cianorte (Copa do Brasil). "Precisamos buscar a regularidade fora de casa. Para sermos campeões, precisamos ser muito fortes em casa e pontuar fora. É o que buscaremos contra o Vitória: fazer diferente nesse jogo para sermos regulares e ficarmos na ponta da tabela", afirmou Hellmann.