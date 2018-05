Luan deve retornar contra o Fluminense

O Grêmio deve ter Luan diante do Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h45min, na Arena. Desfalque contra o Ceará por dores musculares, o meia-atacante foi liberado pelos médicos e retorna à equipe na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A volta levará a outra mudança no setor de meio-campo: Cícero mais recuado e Jailson outra vez no banco de reservas.

O retorno de Luan era esperado, já que ele sentia apenas um desconforto muscular. Os treinamentos de domingo e segunda-feira confirmaram o quadro de recuperação do camisa 7.

Já Léo Moura, com dores na panturrilha esquerda, ainda será reavaliado. No entanto, o camisa 2 deve ser preservado para evitar uma lesão muscular e ficar de fora por um período mais expressivo. Ele participou de grande parte da vitória gremista sobre os cearenses. O último trabalho antes do confronto com o Flu foi fechado pelo técnico Renato Portaluppi.

Uma provável escalação para a partida tem Marcelo Grohe; Madson (Léo Moura), Bressan, Kannemann e Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André.

As duas equipes brigam pelas primeiras colocações no Brasileirão. Com algumas combinações de resultados, tanto os gaúchos como os cariocas podem dormir na liderança da competição, já que o Flamengo, líder isolado, entra em campo na quinta-feira.

O Grêmio soma 12 pontos, enquanto o Fluminense tem 13. Ambos estão próximos do rubro-negro carioca, que acumula 14 pontos na tabela.

A novidade na atividade desta terça-feira foi a presença de Arthur. De fora há três semanas - desde o empate sem gols no clássico Grenal - devido a uma lesão muscular na coxa direita, o volante trabalhou normalmente e participou do tradicional rachão que antecede os dias de jogos.

Liberado para atuar, Arthur pode ficar à disposição para a próxima rodada, no domingo, quando o Tricolor enfrentará o Bahia, em Salvador.

Nesta quarta-feira, o Grêmio conhecerá seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O chaveamento será definido em sorteio na sede da CBF, às 11h.