Seleção brasileira - A novidade no grupo que segue se preparando em Londres para o Mundial da Rússia foi o atacante Firmino. Ele se apresentou na noite de segunda-feira, sendo que poderia se apresentar apenas na quarta-feira. Na quinta-feira, o técnico Tite deve colocar em campo o time que enfrentará a Croácia, domingo, em Liverpool.

Divisão de Acesso - No primeiro confronto de ida das semifinais, nesta quinta-feira, às 15h, em Erechim, o Ypiranga recebe o Aimoré.

Copa 2014 - O Maracanã está negociando as traves da final do Mundial no Brasil. O consórcio iniciou uma parceria com um site alemão para leiloar os equipamentos, que serão retirados do estádio sábado e levados para a Alemanha para serem expostas em Berlim. Os alemães derrotaram a Argentina por 1 a 0, conquistando o tetracampeonato.

Futebol europeu - O Real Madrid manteve a liderança do ranking da Uefa pela quinta temporada consecutiva após assegurar o título da Liga dos Campeões. Na lista divulgada nesta terça-feira, a principal novidade foi a presença do Atlético de Madrid, campeão da Liga Europa, no 2º lugar. O Bayern de Munique aparece em 3º, o Barcelona em 4º e a Juventus em 5º.

NBA - Pela quarta temporada seguida, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers decidem o campeonato de basquete norte-americano. O primeiro jogo da série está marcado para a noite desta quinta-feira, às 22h, em Oakland. O Warriors se deu melhor em 2015 e 2017, enquanto o Cavaliers levou o título em 2016.

Tênis - Cinco dias após ser submetida a uma cirurgia nas costas, Bia Haddad iniciou nesta terça-feira o processo de reabilitação. A número 1 do Brasil diz estar se sentindo bem, com boa recuperação após a operação, ao começar as sessões de fisioterapia.