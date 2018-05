Everton confirma status de peça-chave no Grêmio

A assistência de Everton para o gol de Thonny Anderson contra o Ceará, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, confirmou algo que muitos gremistas já sabiam: o camisa 11 é peça-chave no time de Renato Portaluppi neste ano. O passe no Castelão o fez igualar Luan no ranking dos "garçons" do Tricolor. Em gols marcados, ele também está colado no camisa 7, que há tempos é o principal jogador do Grêmio.

Everton chegou a cinco assistências em 2018, o mesmo número de Luan, e só fica atrás de Jael quando o assunto é deixar algum companheiro na cara do gol para marcar. Com 23 partidas disputadas na temporada, ele também está entre os jogadores que mais fizeram gols pelo Grêmio até aqui. Foram oito bolas na rede - mais uma vez, a mesma marca de Luan.

O desafio de amanhã, às 21h45min, na Arena, será contra o Fluminense. Para esta partida, Portaluppi deverá ter o retorno de Luan, que foi poupado em Fortaleza.