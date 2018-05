Sem Damião e Iago, Inter viaja para Salvador

Após conquistar duas vitórias em sequência diante de sua torcida, o Inter busca o primeiro triunfo longe de seus domínios neste Campeonato Brasileiro. Amanhã, às 19h30min, o Colorado reencontra o Vitória, no Barradão - os baianos eliminaram os gaúchos na atual edição da Copa do Brasil.

O técnico Odair Hellmann não contará com Iago e Leandro Damião, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O substituto na lateral-esquerda deve ser Uendel que, após iniciar o ano entre os titulares, sofreu uma lesão e perdeu espaço. Já no ataque, Hellmann trabalha com três opções. Se preferir um perfil mais parecido com o de Damião, o jovem Brenner é o mais cotado. Agora, se quiser dar velocidade ao time, Nico López e Rossi surgem como alternativas.

Ontem, os jogadores que atuaram na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no domingo, realizaram um trabalho regenerativo e embarcaram com o restante do grupo para Salvador na parte da tarde. Hoje, a delegação treina no CT do Bahia, no último ensaio antes do confronto com o Vitória.

Fora de campo, uma notícia agitou os bastidores colorados. O periódico argentino Olé noticiou o interesse do Boca Juniors em contar com o zagueiro Víctor Cuesta, que volta a ficar à disposição para a partida de amanhã, após cumprir suspensão. De acordo com o presidente Marcelo Medeiros, Cuesta não deixará o Inter.