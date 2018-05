Série B - Hoje, na abertura da 8ª rodada, jogam São Bento x Figueirense (19h15min) e Londrina x Coritiba (21h30min).

Seleção brasileira - Após o voo do Rio de Janeiro a Londres, os comandados de Tite realizaram ontem o primeiro treino em solo inglês. A segunda parte da preparação para o Mundial da Rússia será no CT do Tottenham. Hoje, o grupo treina em dois períodos, mas só a parte da tarde será aberta à imprensa.

Copa 2026 - A Fifa confirmou que fará uma reunião com representantes das duas candidaturas à sede do Mundial amanhã. Concorrem Marrocos e uma parceria formada por Canadá, Estados Unidos e México.

Tênis - Rogério Dutra Silva deu um pouco de trabalho a Novak Djokovic, mas foi derrotado pelo sérvio por 3 sets a 0 (6/3, 6/4 e 6/4), ontem, em Paris, na estreia em Roland Garros.

Vôlei - Na abertura da 3ª semana de jogos da Liga das Nações, na Holanda, a seleção brasileira feminina enfrenta a Coreia do Sul, hoje, às 11h30min.