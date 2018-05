Inter vai homenagear torcedor que morreu após vitória sobre Corinthians

Em nota, o Inter manifestou "o profundo pesar com a notícia do falecimento do torcedor" RICARDO DUARTE/s.C. Internacional/Divulgação/JC

O Internacional vai prestar uma homenagem ao torcedor que acabou morrendo após o jogo em que o colorado ganhou de virada do Corinthians em partida no Beira-Rio nesse domingo (27). O colorado Aldo Daroit, de 73 anos, teve uma parada cardíaca na saída do estádio, chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas não sobreviveu. As cerimônias de despedida dos familiares e amigos ocorrem em Lajeado, onde Daroit residia. O enterro será nesta segunda-feira (28).

Em seu Twitter, o Sport Club Internacional lamentou o falecimento do torcedor. “É com profundo pesar que o Sport Club Internacional recebe a notícia do falecimento do torcedor Aldo Daroit. Nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e à imensa torcida colorada. O clube prestará uma homenagem no próximo jogo no Beira-Rio”, informou. O time tem jogo marcado no estádio contra o Sport Recife, no próximo sábado, 2 de junho.

Além de Daroit, outros dois torcedores foram atendidos durante a partida - um homem caiu e bateu a cabeça, e outro teve um infarto. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.