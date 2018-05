De virada, Inter vence o Corinthians no Beira-Rio

Igor Natusch

Nos últimos tempos, os duelos contra o Corinthians têm tido um sabor especial para a torcida colorada. Mas os mais de 30 mil torcedores que foram ao Beira-Rio sabiam que a tarefa era difícil, já que o time paulista tem se consagrado pela disciplina tática. A entrega do Inter, porém, foi mais forte – e, em um raro erro da defesa corintiana, veio a vitória por 2 a 1, de virada, que colocou o Colorado de vez na metade de cima da tabela.

Os primeiros minutos foram de um Inter cheio de iniciativa. Mas, se o ímpeto era colorado, a eficiência inicial foi corintiana. Logo aos quatro minutos, em cruzamento de Romero, Mateus Vital aproveitou-se da falha de Klaus e da indecisão de Danilo Fernandes para abrir o placar.

O dono da casa tentou não se abalar, e seguiu com forte presença no campo do adversário. Porém, o time paulista tratou de trancar os caminhos, ficando sempre da defesa e raramente buscando o campo ofensivo. A verdade é que o Inter praticamente não teve chances de gol na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Inter retomou a pressão, ainda que sem grandes chances. A frieza do Corinthians, porém, seguiu inabalada, com direito a saídas cada vez mais perigosas no contra-ataque.

Tentando mudar o panorama, Odair Hellmann colocou Nico López em campo, de tal forma que ele jogasse entre as linhas defensivas do Corinthians. E deu certo. Aos 18, o uruguaio fugiu da marcação e serviu Lucca, que cruzou pela esquerda para Leandro Damião empatar.

Após sofrer o gol, o Corinthians tratou de esfriar o jogo, retendo ao máximo a posse de bola. Aos 33 minutos, Mateus Vital quase fez de cabeça, forçando Danilo Fernandes a boa defesa. Três minutos depois, o Inter respondeu, com chute de Moledo que Wagner salvou.

Os minutos finais eram de pressão colorada, mas a cidadela corintiana não dava sinais de ceder. Nos descontos, porém, veio a recompensa para o time que mais lutou pela vitória. Zeca lançou para a frente e Mantuan falhou, dominando mal e deixando a bola aos pés de Rossi. De frente para o goleiro, o atacante não perdoou: 2 a 1 e euforia nas arquibancadas do Beira-Rio.