Após lesão, Salah diz estar confiante em presença na Copa do Mundo

Folhapress

Após sofrer uma lesão no ombro durante a final da Liga dos Campeões, o atacante egípcio Mohamed Salah, destaque do Liverpool e da seleção africana, deu sua primeira declaração sobre o caso.

Em uma rede social, ele disse estar otimista em relação a sua recuperação e que estará pronto para disputar a Copa do Mundo da Rússia.

Aos 24 minutos do primeiro tempo da partida contra o Real Madrid, Salah sentiu o ombro após disputa de bola com o zagueiro Sergio Ramos. O espanhol puxou seu braço e depois caiu sobre ele.

Em entrevista coletiva depois da final, o técnico do time inglês, Jüngen Klopp, demonstrou estar preocupado com o atacante.

Ainda no sábado (26), a federação egípcia disse que o médico da equipe entrou em contato com o Liverpool e que a expectativa é que o jogador deve se recuperar em duas semanas.

O ministro da Juventude e dos Esportes do Egito, Khaled Abd Elaziz, afirmou, também, que "com a ajuda de Deus, [Mohamed Salah] estará na lista final para a Copa do Mundo, que será divulgada oficialmente no dia 4 de junho". A seleção estreia no dia 15, contra o Uruguai.