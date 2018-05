Série B - No sábado, o Juventude foi a São Paulo e ficou no 2 a 2 contra o São Bento. O Brasil-Pel, por sua vez, pegou o Londrina, no Bento Freitas, e venceu por 3 a 0. Demais jogos pela 7ª rodada: Avaí 3x1 Paysandu, Atlético-GO 2x2 Oeste, Coritiba 2x0 Vila Nova-GO, Goiás 1x2 Boa Esporte e Guarani 2x0 CRB. Hoje, às 20h, tem Sampaio Corrêa x Ponte Preta.

Série C - Pela 7ª rodada, o Ypiranga foi ao Mato Grosso, no sábado, e venceu o Cuiabá por 2 a 1.

Série D - Os gaúchos entraram em campo ontem, pela 6ª rodada. Resultados: Caxias 3x1 Inter de Lages, Novo Hamburgo 3x1 Ferroviária e Brusque 0x1 São José.

Divisão de acesso - Ontem, foram definidas as semifinais. O Ypiranga, que já havia vencido a Lajeadense, vai pegar o Aimoré, que fez 1 a 0 no Tupi. No outro confronto, o Pelotas, que venceu o Esportivo por 3 a 0, vai encarar o Inter-SM, que superou o Glória, no jogo da volta, por 4 a 1.

Liga dos Campeões - O Real Madrid levou, pela terceira vez consecutiva, o principal título do futebol de clubes na Europa. Na final, sábado, o clube espanhol venceu o Liverpool por 3 a 1.

Mohamed Salah - O atacante egípcio manifestou, ontem, confiança de que estará na Copa do Mundo na Rússia, mesmo após lesão sofrida sábado. O craque, que defende o Liverpool, deslocou o ombro durante a decisão da Liga do Campeões, em lance com o zagueiro Sergio Ramos. A recuperação deve durar duas semanas.

Fórmula 1 - Daniel Ricciardo, da Red Bull, subiu no lugar mais alto do pódio no GP de Mônaco. A vitória de ontem foi a primeira do australiano no tradicional circuito, além de sua segunda na temporada. Sebastian Vettel (Ferrari) ficou em segundo, e Lewis Hamilton (Mercedes) fechou o pódio.