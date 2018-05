Sergio Ramos manda mensagem para Salah, mas imprensa egípcia critica zagueiro

O zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, foi duramente criticado por ter ocasionado a lesão na principal estrela do Liverpool, o egípcio Mohamed Salah. No lance da contusão, os jogadores se enrolaram. Ramos meio que segurou Salah, os dois caíram no gramado e o egípcio machucou o ombro esquerdo.

Na manhã deste domingo, Sergio Ramos postou uma mensagem no Twitter. "O futebol te mostra a face mais doce às vezes e a mais amarga outras. Antes de mais nada, somos companheiros. Pronta recuperação, Salah. O futuro te espera. #FiqueBomRápido", escreveu o zagueiro na sua conta do Twitter.

A imprensa egípcia, no entanto, fez duras críticas ao jogador espanhol e considerou que ele intencionalmente prendeu o braço de Salah para que caísse de mau jeito. Nas redes sociais brasileiras há uma minoria que acredita que Sergio Ramos não teve a intenção de machucar o adversário.

No Egito, Salah é visto como Rei e a principal esperança para a Copa do Mundo. O site do jornal Al Masry publicou uma foto de Salah caído no gramado e escreveu: "Uma noite que os egípcios choraram, Ramos, o carniceiro, deslocou o ombro de Salah."

O jornal Al Ahram tratou de tranquilizar os torcedores: "O alívio nas ruas do Egito depois das primeiras informações médicas sobre Salah". O departamento médico do Liverpool acredita que ele vá se recuperar a tempo para o Mundial.

O portal Al Watan apelou para o lado religioso. "Que Deus te cuide, Ramos". O diário também viu a intenção do espanhol em lesionar Salah e informou que o jogador egípcio deverá demorar três semanas para se recuperar.

Salah, autor de 44 gols pelo Liverpool em sua melhor temporada da carreira, machucou o ombro esquerdo aos 25 minutos do primeiro tempo na decisão da Liga dos Campeões. Ele deixou o gramado chorando e apenas assistiu ao Real Madrid vencer a partida por 3 a 1 e garantir o título da Liga dos Campeões em duelo disputado em Kiev, na Ucrânia.

A seleção do Egito está no Grupo A da Copa do Mundo e estreia na competição dia 15 de junho contra o Uruguai, em Ecaterimburgo. Completam a chave a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita.