Klay Thompson comanda virada do Warriors e final do Oeste vai para o jogo 7

Na volta do intervalo, Thompson (c) voltou com a mão calibrada e incendiou a partida ANDREW D. BERNSTEIN/NBAE/Getty Images/AFP/JC

O Golden State Warriors acordou no segundo tempo e, liderado por Klay Thompson, venceu o Houston Rockets na noite de sábado por 115 a 86, em casa. O resultado igualou a série final da Conferência Oeste em 3 a 3 e forçou o jogo 7.

A partida que determinará quem avançará à decisão da temporada da NBA acontecerá nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília), em Houston. Quem se classificar enfrentará o vencedor do confronto entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. O confronto da Conferência Leste também está empatado em 3 a 3 e o duelo derradeiro acontecerá neste domingo, às 21h30min (de Brasília), em Boston.

Para conseguir igualar o playoff, o Warriors sofreu. O time de Kevin Durant e Stephen Curry não fez uma boa apresentação no primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo por 10 pontos de diferença. O Houston fazia até então uma grande partida e chegou a abrir 18 pontos de frente, graças aos tiros certeiros de três pontos de Eric Gordon e as boas infiltrações de James Harden.

Na volta do intervalo, Thompson voltou com a mão calibrada e incendiou a partida. O jogador comandou a virada com a excelente marca de nove arremessos de três convertidos em 14 tentativas e fechou a partida com um total de 35 pontos. Curry, com 29 pontos, e Durant, com 23, também entraram no jogo.

Faltando sete minutos para o término a partida já estava decidida. O Warriors já vencia por quase 20 pontos de diferença e os reservas foram à quadra só para segurar o resultado. O Rockets também entregou os pontos e colocou seus principais jogadores para descansar de olho no jogo 7. Nos visitantes, destaque para James Harden, com 32 pontos e nove assistências, Eric Gordon, com 19 pontos, e Trevor Ariza, 14 pontos.