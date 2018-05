Cristiano Ronaldo diz que 'foi bonito' jogar no Real, mas não confirma se fica

Cristiano Ronaldo colocou em dúvida a sua permanência no Real Madrid após a vitória do clube espanhol na final da Liga dos Campeões da Europa, realizada neste sábado em Kiev, na Ucrânia. O triunfo por 3 a 1 sobre o Liverpool representou o quarto título do jogador na competição conquistado com a camisa do clube espanhol e o terceiro consecutivo.

"Agora vamos desfrutar deste momento. Nos próximos dias eu vou dar uma resposta aos torcedores, que sempre estão ao meu lado. Foi muito bonito jogar no Real Madrid. Vou falar nos próximos dias", disse Cristiano Ronaldo ainda dentro de campo, em entrevista à TV beIN Sport. Perguntado de forma direta se ele estaria de saída, o atacante se esquivou: "Não, não. Vou aproveitar esse momento para comemorar com meus colegas. Nos próximos dias darei uma resposta".

Ao saber da declaração do atacante, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não confrontou o atleta, mas lembrou que o vínculo dele não vai se encerrar em breve. "Minha relação com Cristiano é boa. Todo mundo tem o direito de falar. Aqui o importante é o clube e agora é hora de comemorarmos. Ele tem contrato, tem de perguntar a ele", disse à rádio espanhola Cope

Também em entrevista à rádio Cope, o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo mostrou confiança na permanência do companheiro. "Acredito que ele permaneça, mas é um assunto dele com o clube". Já o capitão Sergio Ramos deu pouca importância à declaração do português e o aconselhou a permanecer. "Bom, suponho que ele só fará um resumo da temporada, nada mais do que isso. É uma peça-chave para nós, acredito que ele deve permanecer aqui", afirmou o zagueiro.