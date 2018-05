Portaluppi comanda último treino antes de pegar o Ceará

Ceará e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 19h, em Fortaleza, com uma sensação de dever cumprido. Ambos se enfrentam classificados para as próximas fases da Copa do Nordeste e da Libertadores, respectivamente.

O técnico Renato Portaluppi comandou um treino recreativo no estádio Alcides Santos, conhecido como Estádio do Pici, pertencente ao Fortaleza.

O Grêmio tem um desfalque de peso: o atacante Luan, com dores musculares, será poupado por decisão do técnico Renato Portaluppi. O lateral esquerdo Marcelo Oliveira também é desfalque: ele sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o Defensor, pela Libertadores. Esse problema, porém, não é tão sentido porque Cortez segue como dono da posição. Por outro lado, o atacante Everton está de volta, após se recuperar de uma lesão muscular.

Jogando em casa, o Ceará empatou por 0 a 0 com o CRB, na quarta-feira, e garantiu uma vaga na semifinal do torneio regional. Já o Grêmio bateu o Defensor, do Uruguai, por 1 a 0, na Arena, e se garantiu como primeiro colocado do Grupo 1 da competição continental.

A maior novidade no Ceará é a estreia do técnico Jorginho, que assumiu no lugar de Marcelo Chamusca, mas não esteve no banco na partida pela Copa do Nordeste. De fora, afirma ter gostado do que viu e, com pouco tempo para treinar a equipe para o jogo da sétima rodada do Brasileiro, vai tentar preparar a equipe na base da conversa.

"Precisamos ser muito organizados. A Série A não te dá oportunidades para muitos erros. É uma questão psicológica. [Na Copa do Nordeste] a equipe se comportou muito profissionalmente, organizada, duas linhas de quatro só com o Elton lá na frente. A gente sofreu muito menos", analisou.

Com Folhapress

