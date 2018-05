Inter quer aproveitar o embalo dentro do Beira-Rio para superar o Corinthians

Danilo Fernandes é a esperança do Internacional para não sofrer tentos no Beira-Rio RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

O Internacional recebe neste domingo (27) o arquirrival Corinthians pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro está agendado para as 16h no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado vem embalado depois de uma goelada contra a Chapecoense por 3 a 0 e ainda almeja voos maiores no certame nacional em caso de vitória contra os paulistanos.

A preparação para este clássico do futebol nacional foi encerrada na manhã deste sábado com um treino recreativo, sem definição de time, no Beira-Rio.

O técnico Odair Hellmann não poderá contar com D'Alessandro, suspenso pelo STJD, e Victor Cuesta, com três cartões amarelos. Klaus surge como o favorito para ser o parceiro de Rodrigo Moledo.

Além do mais, o treinador completou seis meses a frente do comando técnico do Inter. “Seis meses? E nem bolo você traz? Seis meses no futebol brasileiro merece bolo de aniversário”, brincou Hellmann.

A retomada da confiança na Padre Cacique animou o vestiário do plantel do Internacional. “Temos que olhar para frente, para um salto de qualidade. Em casa, temos retrospecto de 85%, tem que ser regular fora de casa, para atingir um estágio de parte de cima da tabela. No setor ofensivo, onde a gente teve que fazer muitas mudanças, acaba perdendo a mecânica coletiva e não potencializa individualmente. Com a volta de todos, podemos crescer e buscar regularidade de organização ofensiva e defensiva”, disse o técnico na coletiva de imprensa.

Já o Corinthians fará seu primeiro jogo sem Fábio Carille, que saiu do clube para o futebol árabe. Em seu lugar, entra Osmar Loss, velho conhecido do Inter.