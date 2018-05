Sport pede adiamento de jogo com Palmeiras por greve

O Sport Recife pediu adiamento da partida contra o Palmeiras, inicialmente marcada para este sábado (26), às 19h de Brasília. A greve dos caminhoneiros é o motivo alegado pela diretoria do clube pernambucano em sua solicitação à CBF.

Por causa da falta de combustível, o voo que transportaria a delegação do Sport para São Paulo foi adiado e chegaria na cidade paulista apenas às 22h desta sexta-feira (25), após uma escala em Salvador. Os pernambucanos entendem que não haveria tempo adequado para recuperar os jogadores da viagem.

O voo que levaria o Sport a São Paulo estava marcado para sair de Recife às 13h35 desta sexta. Contudo, ele foi adiado para as 16h40 do mesmo dia. O Palmeiras ainda não foi notificado do pedido do Sport, e a CBF ainda não respondeu ao pedido do clube pernambucano.

Caso aceite, a CBF teria dificuldade para encontrar uma nova data para a partida. A possibilidade de o jogo acontecer no domingo (27) é remota, pois o Santos jogará no Pacaembu às 16h do mesmo dia. A Polícia Militar costuma vetar jogos simultâneos na mesma cidade.

Um jogo na segunda-feira (28) também seria complicado. Tanto Palmeiras quanto Sport jogam na quarta-feira (30) pelo Campeonato Brasileiro. Os paulistas enfrentarão o Cruzeiro, enquanto os pernambucanos, o Atlético-MG.