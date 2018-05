Um clássico para embalar de vez

O Inter viveu uma semana agitada. Após vencer a Chapecoense na segunda-feira, o clube foi ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para defender D'Alessandro e William Pottker, apresentou Rodrigo Caetano como novo executivo de futebol, e no domingo, às 16h, receberá o Corinthians, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dentro de campo, o técnico Odair Hellmann não contará com o zagueiro Víctor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto deve ser Klaus, que formará dupla com Rodrigo Moledo. O resto do time titular deve ser bastante semelhante ao que bateu os catarinenses no início da semana. A tendência é de que o Colorado encare os paulistas com Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Klaus e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, William Pottker, Patrick e Lucca; Leandro Damião.

Pottker estará em campo graças ao departamento jurídico do clube. O Pleno do STJD diminuiu para um jogo a pena do atacante e do meia D'Alessandro. Com isso, Pottker enfrentará o Timão. Já o argentino ficará de fora de três partidas, retornando ao time somente no dia 5 de junho, diante do São Paulo, pois foi punido com dois jogos pela confusão ao fim do clássico Grenal.

Fora das quatro linhas, Rodrigo Caetano foi apresentado, trazendo um discurso de que o clube precisa resgatar a autoestima e voltar a brigar por títulos. "O Inter tem que voltar a ser protagonista como sempre foi na sua história. Vamos trabalhar a mentalidade dos atletas e dos torcedores para que essa autoestima seja elevada. Nós temos que passar essa mensagem para eles", disse.

Após 10 anos trabalhando em clubes do Rio, o dirigente terá contrato com o Inter até o fim de 2019. "É natural que o torcedor fique um pouco desconfiado depois dessa queda. Ainda não teve a retomada com um título importante. Não resta a menor dúvida de que o torcedor tem este direito. Cabe a todos nós engajados recuperar essa autoestima. Para que o torcedor tenha essa confiança, cabe a nós fazer isso", completou.