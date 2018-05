Em primeiro treino com bola, Tite dá pistas de time titular

Pela primeira vez desde a apresentação, a seleção brasileira realizou um trabalho em grupo com bola no gramado da Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Na atividade desta quinta-feira, Tite deu pistas de uma equipe titular.

Ainda com desfalques de Marcelo, Casemiro e Roberto Firmino, que disputam a final da Liga dos Campeões neste sábado, e de Fagner e Douglas Costa, que estão no departamento médico, o técnico comandou um coletivo em campo reduzido.

A equipe que mais se aproxima da titular teve Alisson; Danilo, Miranda, Marquinhos e Filipe Luís; Fernandinho; Fred, Robinho (jovem da base do Vasco), William e Neymar; Gabriel Jesus.

Paulinho e Philippe Coutinho, que são titulares de Tite em condições normais, estavam na reserva. Renato Augusto, que briga para voltar a figurar entre os 11, também estava no time sem coletes.

Neymar, que já havia dado alguns chutes a gol na terça-feira, mostrou movimentação normal dentro de campo e deu alguns sustos em divididas. Em uma delas, chegou até a se agachar no campo aparentemente sentindo dores no pé esquerdo, mas logo se levantou e prosseguiu o trabalho.

Fora de campo, as atenções estavam voltadas para Zagallo, ex-jogador e treinador da seleção, que esteve na concentração para um papo com a comissão técnica.

O Brasil viaja para a Inglaterra domingo e disputa, contra a Croácia, em Liverpool, no dia 3 de junho, o primeiro amistoso antes da Copa do Mundo. Uma semana depois, enfrenta a Áustria, em Viena. A estreia no Mundial ocorre em 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.