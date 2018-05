Rival do Brasil, Sérvia anuncia pré-lista de 27 convocados para a Copa do Mundo

Adversária final da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia, no dia 27 de junho, em Moscou, a Sérvia anunciou nesta quinta-feira uma pré-lista de 27 jogadores convocados para defender o país na competição marcada para começar no dia 14 do mesmo mês.

Entre os principais nomes confirmados pelo técnico do time nacional, Mladen Krstajic, aparecem os meio-campistas Nemanja Matic, do Manchester United, e Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio, além dos defensores Aleksandar Kolarov, da Roma, e Branislav Ivanovic, hoje no Zenit, da Rússia, e que anteriormente se tornou um grande ídolo da torcida do Chelsea.

Veterano zagueiro de 34 anos, Ivanovic atuou pelo clube de Londres de 2007 a 2017, longo período em que conquistou vários títulos importantes, entre os quais um da Liga dos Campeões, um da Liga Europa e dois do Campeonato Inglês.

Vale ressaltar também a presença nesta pré-lista do jovem atacante Luka Jovic, de 20 anos, que realizou uma boa temporada europeia com a camisa do Eintracht Frankfurt e ajudou o time a faturar a Copa da Alemanha, derrotando o poderoso Bayern de Munique na decisão, após ser emprestado pelo Benfica.

Já o zagueiro Matija Nastasic, do também alemão Schalke 04, foi confirmado nesta pré-convocação, mas é considerado dúvida para a lista derradeira de 23 jogadores que serão chamados para o Mundial por estar correndo contra o tempo para se recuperar de uma séria lesão no joelho.

"Nastasic é um defensor chave para a seleção e nós esperamos que esteja apto para jogar. Ele fará um exame no sábado e depois veremos se poderá ou não entrar na lista final", afirmou o comandante Mladen Krstajic, que tem até o próximo dia 4 de junho para confirmar à Fifa os 23 escolhidos para a Copa do Mundo.

A Sérvia não disputa um Mundial desde 2010, quando foi eliminada na primeira fase do torneio realizado na África do Sul, e antes de participar da Copa de 2018 fará amistosos contra o Chile, no dia 4 de junho, e Bolívia, no dia 9.

A estreia dos sérvios na competição será em 17 de junho, contra Costa Rica, em Samara. No mesmo dia, o Brasil abrirá a sua campanha contra a Suíça, em Rostov, no outro confronto válido pela primeira rodada do Grupo E. Após encarar os costarriquenhos, a seleção balcânica terá pela frente os suíços no dia 22, em Kaliningrado, antes de fechar a campanha contra os brasileiros no estágio inicial do grande torneio.

Confira a lista de pré-convocados da Sérvia para a Copa do Mundo:

Goleiros - Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (AGF, da Sérvia) e Marko Dmitrovic (Eibar).

Defensores - Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Red Star Belgrado), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic (Besiktas), Matija Nastasic (Schalke 04) e Nikola Milenkovic (Fiorentina).

Meio-campistas - Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Cardiff City), Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic(Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Hamburgo), Nemanja Radonjic (Estrela Vermelha), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) e Adem Ljajc (Torino).

Atacantes - Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK) e Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).