Rodrigo Caetano promete recuperar autoestima do Inter

Rodrigo Caetano (c) concedeu entrevista na manhã desta quinta-feira no Beira-Rio RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

Folhapress

Novo diretor executivo de futebol do Internacional, Rodrigo Caetano disse, em coletiva nesta quinta-feira (24), que pretende resgatar a autoestima do clube e recolocá-lo na disputa por grandes títulos. "O Inter tem que voltar a ser protagonista como sempre foi na sua história. Vamos trabalhar a mentalidade dos atletas e dos torcedores para que essa autoestima seja elevada. Nós temos que passar essa mensagem para eles", disse Caetano.

Após dez anos trabalhando em clubes do Rio de Janeiro, o dirigente terá contrato com o Inter até o fim de 2019. Ele relatou sua visão sobre os últimos anos do Internacional, com a queda para Série B em 2016.

"É natural que o torcedor fique um pouco desconfiado depois dessa queda. Ainda não teve a retomada com um título importante. Não resta a menor dúvida que o torcedor tem este direito. Cabe a todos nós engajados nisso recuperar essa autoestima. Para que o torcedor tenha essa confiança, cabe a nós fazer isso", disse.

"(A segunda divisão) Já faz parte do passado. Muitos tiraram aprendizados, que não queriam ter tido, mas serve de lição. Não é este fato que apaga o tamanho do Internacional, tem grandes conquistas, uma história que dispensa comentários. De uma vez por todas, isso tem que ficar para trás", completou.

O trabalho de Rodrigo Caetano será semelhante ao realizado no Flamengo. A recuperação das estruturas do futebol do clube para, como fim, a conquista de títulos. "Melhorias pontuais serão discutidas. Não tenho forma de bolo pronta, primeiro temos que fazer um diagnóstico. Vou suceder um grande profissional que é o Jorge Macedo, que entregou trabalho e resultado na montagem de elenco, o que facilita meu trabalho", argumentou.

Rodrigo Caetano já iniciou o trabalho no departamento de futebol, onde estará acompanhado do vice Roberto Melo e do diretor Adauri Silveira.