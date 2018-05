Copa antecipada: refugiados de oito países disputarão competição no Brasil

Preparem os tambores, baquetas, vuvuzelas e todos os outros instrumentos que animam os brasileiros, porque está chegando a segunda edição da Copa dos Refugiados em Porto Alegre. A capital gaúcha receberá, nos dias 2 e 3 de junho, a segunda edição do evento no Estado. Os confronto entre as oito equipes nessa etapa regional serão realizados na Arena do Grêmio e no estádio Passo D'Areia.

A competição foi criada na Copa de 2014 e neste ano será ampliada a nível nacional, ou seja, São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) serão cidades-sedes do evento que conta com mais de uma centena de atletas refugiados. As outras etapas serão disputadas no dia 4, em São Paulo, e 5 de junho, no Rio. Os campeões de cada cidade disputarão a grande final no estádio Pacaembu.

Neste ano, terá até uma edição especial do álbum colecionável da Copa, com fotos e minicurrículos dos jogadores, que estarão sendo observados por olheiros de clubes amadores do Brasil. Além disso, nos dias de evento em Porto Alegre, eles poderão participar de uma ação de empregabilidade, com cadastramento de currículos de refugiados.

O sorteio dos jogos da fase regional da Copa dos Refugiados será realizado no dia 30 de maio, às 15h no plenário da Federação Gaúcha de Futebol e os jogos acontecem nos dias 2 e 3 de junho. Os ingressos para ir assistir aos jogos custarão R$ 10 reais.

Os jogos no Passo D'Areia começam às 9h e vão até as 13h - serão disputadas a primeira etapa e as quartas de finais. A semifinal e a grande final regional está marcada para começar às 13h na Arena do Grêmio.