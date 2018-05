Fabrício Werdum é notificado por agência sobre possível doping

Folhapress

A Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada) anunciou nesta terça-feira (22) que o lutador de MMA brasileiro Fabrício Werdum foi notificado sobre uma possível violação da política antidoping da entidade. O gaúcho era cogitado para encabeçar o card de evento na Rússia.

A violação foi confirmada pelo UFC em nota oficial. De acordo com a organização, o lutador foi reprovado em uma coleta feita em 25 de abril, fora do período de competição. A notificação não é considerada uma acusação de falha no antidoping. No entanto, desde que a Usada passou a cuidar dos exames do UFC, nenhum lutador notificado deixou de ser suspenso até o fim das investigações.

De acordo com o MMA Fighting, Werdum era esperado para enfrentar Alexey Oleynik no card preparado para Moscou, na Rússia, em setembro. Com a notificação da Usada, ainda não se sabe se a programação será mantida.