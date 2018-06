Algoritmo de compartilhamento é promessa para trânsito sustentável

Um aplicativo para compartilhamento de vagas de táxi em tempo real, em que motoristas e passageiros são beneficiados por meio de um serviço chamado route matching (rota correspondente, em português). Essa é a proposta da startup Splitaxi, que se apresenta como solução aos problemas de mobilidade urbana com o uso compartilhado dos carros.

De sustentável o que o aplicativo tem é que ele pretende desafogar o trânsito, melhorar a segurança dos usuários e reduzir emissões de carbono. Conforme o CEO da marca, Luis Henrique Rodrigues, existem diversos desafios logísticos para melhorar a otimização de vagas ociosas, e é aí que entra o modelo de negócio, o algoritmo de compartilhamento.

Desenvolvido a partir de uma premissa de sustentabilidade, a inteligência matemática considera um conjunto de restrições para ver se uma rota é compatível com outra.

Embora cidades como Nova Iorque, Londres, Cingapura e Paris tenham iniciativas semelhantes, Rodrigues defende que a ideia é inovadora, porque representa economia aos passageiros, melhora a remuneração dos taxistas e contribui para a qualidade do ar. "É uma solução para os desafios que se tem nas grandes cidades em função da redução do excesso de veículos", diz.

O empreendedor aposta em uma brecha, a já consolidada concorrência em aplicativos de mobilidade não decolou no serviço de rotas compartilhadas em Porto Alegre. Motoristas consultados pela reportagem atribuem o fato às curtas distâncias que são percorridas na cidade e à sensação de insegurança.

Essa é lacuna que o Splitaxi pretende ocupar. Hoje, no Brasil, um táxi tem ocupação média de 1,5 pessoas. Ele menciona uma pesquisa do Massachusetts Institute of Technology (MIT) para dizer que, apesar de o compartilhamento causar certo desconforto, principalmente pela mudança de cultura, um bom algoritmo é sinônimo de garantia de combinação em 95% dos casos.

A cozinheira, cineasta e youtuber Paola Salerno Troian costuma se deslocar bastante entre o bairro onde mora, na Zona Norte, e seu local de trabalho, no Moinhos de Vento. Além de buscar sets de filmagem para uma série que produz, costuma visitar feiras, sobre as quais gera conteúdos para as redes sociais, e foi escolhida para disseminar a Splitaxi no Rio Grande do Sul.

Quando testou o serviço, observou que dividir o deslocamento com outro passageiro é uma forma inteligente e econômica para o transporte urbano melhorar - além de ser seguro e rápido, pois permite escolher o desvio máximo da rota.