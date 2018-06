Empresas criam soluções tecnológicas para diminuir o impacto ambiental

Nem todas as empresas permitem que seus funcionários testem soluções inovadoras. A Thoughworks, uma companhia de tecnologia sediada no Tecnopucrs, não apenas permite como incentiva a prática em seus funcionários proposta que se percebe desde a chegada, pelos ambientes criativos e descolados.

Foi em uma de suas idas à cozinha que o desenvolvedor e líder de inteligência artificial na TW Brasil Andherson Cardoso Maeda, 35 anos, teve a ideia de criar uma lixeira inovadora. Ele se deu conta que nem todos os colegas de trabalho sabiam os itens que deveriam ser destinados em cada compartimento. Então, pensou: "Por que não usar meu conhecimento para um projeto sustentável?". Isso o motivou a desenvolver "lixeiras falantes", que alertam sobre qual resíduo deve ser depositado nelas orgânico ou reciclável.

"Se eu jogar fora algo no lugar errado, isso pode comprometer o todo. Vejo que muitas pessoas têm dúvidas do que vai em cada lugar. Então pensei em bolar a lixeira IOT (Internet of Things, internet das coisas). Na prática, trata-se de uma placa que vai dentro de uma caixa entre as lixeiras de resíduos recicláveis e orgânicos com sensor de aproximação de acordo com diferentes algoritmos. Ela faz a leitura com sons e luz para deficientes visuais e auditivos. Assim que o protótipo estiver pronto, sua fórmula ficará disponível na web, e o produto poderá ser testado na empresa", explica.

Parece bacana, né? Maeda e seus colegas estão curiosos para ver o produto em operação. Mas a inovação não para por aí: da mesma mente criativa responsável pelo projeto da lixeira falante está saindo um agente conversacional (tipo Pokémon Go) para tratar sobre justiça econômica e social, pilares organizacionais da empresa. Maeda explica que está criando um avatar que conversa com as pessoas sobre temas como racismo, igualdade de gênero e cultura de pessoas trans. É a tecnologia à serviço de um mundo melhor.