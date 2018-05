Safra histórica de grãos traz otimismo ao setor de máquinas agrícolas

A comercialização de máquinas agrícolas sofreu retração nos últimos dois anos. Entretanto esse cenário começou a mudar e tornar-se mais otimista a partir da safra de grãos histórica de 2017. Em janeiro desse ano, o setor obteve um crescimento de 1,5%, comparando com o ano de 2016. "Tendo em vista a retração que vínhamos enfrentando, esse percentual positivo é um sinal de recuperação, e vem ao encontro da projeção de crescimento que estamos almejando para o setor em 2018", afirma o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Affonso Amoretti Bier.

O dirigente acredita que ainda há um longo caminho pela frente até a retomada do crescimento do setor. Segundo dados do sindicato, em março, a produção de máquinas agrícolas aumentou em quase 48% em relação a fevereiro. Entretanto, nos últimos 12 meses, se observa uma variação de 11%. "Estamos trabalhando junto ao governo federal para obtermos melhores taxas de juros para as linhas de financiamentos agrícolas, o que poderá impactar positivamente para os agricultores na aquisição de máquinas e, consequentemente, impulsionar o crescimento da economia", afirma o dirigente.

Enquanto o mercado interno vive as incertezas de um ano político e as regras de financiamento agrícola para a próxima safra, as exportações têm trazido algum alento. Bier ressalta que o Brasil tem tradição exportadora e já foi o responsável por abastecer parte do mercado externo, especialmente nos vizinhos Argentina, Uruguai e Paraguai. "Observamos também que outros países têm investido em transpor suas fronteiras levando produtos e tecnologia, com destaque para o continente africano, que tem demandado a aquisição das máquinas e implementos agrícolas fabricados aqui", afirma.

Líder mundial na produção de máquinas agrícolas, a John Deere tem um plano de longo prazo traçado para o Brasil, embasado na potência agrícola e de infraestrutura do País. "Esse plano de investimentos de longo prazo é o que nos permite superar cenários mais turbulentos. Acreditamos que crises são também momentos de oportunidade, pois, quando o mercado retomar em sua plenitude, estaremos preparados para atender adequadamente às demandas dos nossos clientes", afirma o diretor de Assuntos Corporativos para América Latina da John Deere, Alfredo Miguel Neto.

Ao contrário de outros setores, desde 2015, a companhia tem anunciado importantes investimentos como, por exemplo, os US$ 40 milhões na ampliação da fábrica de tratores em Montenegro para a produção nacional dos tratores de alta potência da Série 8R. Segundo o executivo, o agronegócio brasileiro vive um bom momento, porque há oferta de crédito por bancos públicos e privados, impulsionada pela boa colheita dos produtores. "O agronegócio é o motor da economia brasileira. É nossa maior vocação", observa Miguel.